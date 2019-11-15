Президент Литвы помиловал двух осужденных за шпионаж россиян

Президент Литвы помиловал двух граждан России, осужденных в 2017 году за шпионаж. Как сообщает BNS, по данным правоохранительных органов Литвы, сотрудник Федеральной службы безопасности Николай Филипченко был приговорен к 10 годам лишения свободы, а Сергея Моисеенко осудили к 10 с половиной годам лишения свободы за вербовку литовского офицера.

Согласно источникам BNS, теперь Москва должна помиловать двух граждан Литвы, осужденных в 2016 году. По версии России, они занимались военной разведкой. В соответствии с соглашением Россия также может помиловать Фроде Берга, бывшего норвежского пограничника, который был осужден за шпионаж.

Для помилования россиян были внесены поправки в Уголовный кодекс Литвы.

