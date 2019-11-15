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Минфин Эстонии: спецслужбы России использовали Danske Bank для финансирования зарубежных операций

15.11.2019

Российские спецслужбы использовали Эстонию для финансирования своих зарубежных операций, заявил министр финансов страны Мартин Хельме. Об этом он рассказал Reuters, передает «Голос Америки».

В банковской отрасли Эстонии проводятся реформы, начавшиеся после того, как выяснилось, что через эстонский филиал Danske Bank были отмыты $220 млрд. По словам Хельме, который возглавляет комиссию, расследующую операции по отмыванию денег и финансированию терроризма, часть денег «была использована российскими спецслужбами для финансирования заграничных операций».

Danske Bank ушел из Эстонии в этом году, после того как руководство филиала банка признало участие в отправке средств подозрительного происхождения с 2007 по 2015 годы.

Хельме не уточнил, о каких именно российских организациях идет речь, а также не представил никаких свидетельств в поддержку своих утверждений. При этом он сообщил, что представители российских властей недавно посещали Эстонию. «Они [приехали] сюда, чтобы узнать о том, что мы знаем, и использовать эту информацию для того, чтобы лучше скрывать свои операции», — заявил министр.

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