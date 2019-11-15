Из-за покупки российских самолетов Египту угрожают санкции США

США предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира начать закупку российских военных самолетов. Предупреждение было направлено в совместном письме госсекретаря Майка Помпео и министра обороны Марка Эспера, в котором они призывают министра обороны Египта отменить сделку по покупке Су-35, пишет The Wall Street Journal.

В письме также сказано, что новые крупные сделки с Россией по поставкам вооружения негативно скажутся на возможности будущей помощи Египту со стороны США в области безопасности. За последние десятилетия США предоставили Египту военную и экономическую помощь на миллиарды долларов, включая продажу реактивных истребителей F-16, ударных вертолетов и другого вооружения.

Письмо министру обороны Египта было отправлено в то время, когда министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Каир для переговоров о военном сотрудничестве. Ранее Египет и Москва подписали соглашение на $2 млрд о поставке более 20 реактивных истребителей Су-35.

Аналогичная санкционная угроза была высказана США в адрес Турции, которая в начале 2019 года приобрела российскую систему противовоздушной обороны С-400. Однако пока президент США Дональд Трамп воздерживается от введения санкций, подчеркивая необходимость сотрудничества с Анкарой. Тем не менее ранее в этом году США прекратили поставку новых реактивных истребителей F-35 в Турцию.