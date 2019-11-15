Израиль и сектор Газа возобновили обстрелы

Боевые действия на границе с сектором Газа возобновились, хотя прошло меньше суток с момента объявления перемирия между Израилем и боевиками запрещенного в России «Исламского джихада»*. 14 ноября было объявлено перемирие, но уже ночью в пятницу, Израиль возобновил авиаудары по Газе после серии ракетных ударов со стороны Палестины, пишет Associated Press.

В результате ударов по одному из домов в Газе была убита семья из 8 человек. В разрушенном доме жил командир бовиков, но в здании во время авиаудара его не было. Погиб его брат вместе с их женами и пятью детьми в возрасте до 13 лет.

Из-за гибели мирного населения, тактику Израиля по нанесению точечных ударов по частным домам критикует международное сообщество. По данным правозащитных организаций, среди 34 человек, погибших в ходе двухдневного обстрела в Газе, было 16 гражданских лиц, в том числе два 7-летних мальчика и двое детей 2 и 3 лет. Из-за этого Международный уголовный суд в Гааге начал предварительное расследование тактики действий Израиля на поле боя.

Израиль отвергает критику, заявляя, что он принимает многочисленные меры предосторожности для предотвращения ненужных жертв среди гражданского населения. В официальном заявлении говорится, что цели ударов основаны на сложной разведке и проверяются юрисконсультами и другими экспертами. Израиль часто предупреждает жителей о необходимости эвакуации до того, как их дома будут атакованы.

Палестинские боевики также подвергаются международной критике за беспорядочную стрельбу ракетами по израильским гражданским районам. Всего «Исламский джихад»* выпустил около 450 ракет. Израильские военные отметили, что на этой неделе десятки ракет были выпущены с осечкой и упали в Газе, причем одна из них повредила офис палестинской контрольной группы Международной комиссии по правам человека.

* Исламский джихад» — организация признана в России террористической и запрещена на территории РФ.