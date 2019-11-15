Путин: о встрече с Зеленским до «нормандского формата» речи не идет

Президент России Владимир Путин заявил, что его встреча с украинским коллегой Владимиром Зеленским не состоится до переговоров в «нормандском формате».

«Сейчас о встрече до «нормандского формата» речи не идет, поскольку мы договорились о том, что будем встречаться в «нормандском формате». Но если уж будем встречаться, так чего же нам суетиться и бегать здесь на неподготовленные встречи? Я думаю, в этом никто не заинтересован: ни я, ни президент Зеленский. Мы же должны выйти с каким-то результатом. Так-то мы с ним в контакте, мы же разговариваем по телефону. Полный контакт есть, но нам нужно подойти к каким-то решениям», — заявил Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии.

Ранее организовать встречу двух лидеров тет-а-тет предлагал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. По его словам, Зеленский на это предложение согласился.