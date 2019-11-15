Bloomberg сообщил о тайных поставках нефти из Венесуэлы «Роснефти»

В обход санкций США Венесуэла тайно экспортирует нефть, в том числе и российской компании «Роснефть». На танкерах, перевозящих сырье, отключены транспондеры, передающие их местоположение, пишет Bloomberg.

Практика отключать на нефтяных танкерах сигнал местоположения стала нарастать в прошлом месяце, после того как США узнали о том, что китайская компания перевозила нефть в обход санкций для Ирана. После введения санкций США в Венесуэле снизилась добыча нефти — в сентябре она упала до нового 16-летнего минимума в 644 тыс. баррелей в день. Поэтому режим Николаса Мадуро решил воспользоваться танкерами без сигналов.

За первые 11 дней ноября Венесуэла отгрузила 10,86 млн баррелей сырой нефти. Это вдвое превышает объем за аналогичный период прошлого месяца. Половина бочек попали на танкеры с отключенными транспондерами. Грузы везли в Китай и Индию.

Bloomberg отмечает, что недавно нефтяной танкер Dragon, ходящий под либерийским флагом, согласно последнему GPS-сигналу должен находиться рядом с Францией, но он на самом деле загрузил в Венесуэле 2 млн баррелей нефти по контракту с «Роснефтью».

При этом Dynacom Tankers Management Ltd., управляющая Dragon, заявила, что не работает с Венесуэлой, но почему на их танкере три недели не работает сигнал местоположения, там не пояснили. «Роснефть» заявила, что ее дочерняя компания RTSA «не фрахтовала суда в этой логистической цепочке», а ее операции с участием Венесуэлы «основаны на контрактах, достигнутых задолго до санкций, и полностью соответствуют всем нормам международного права».