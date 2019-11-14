Суд арестовал второго обвиняемого в угрозах судье Криворучко

Басманный суд Москвы арестовал до 11 января обвиняемого по делу об угрозе убийством судье Евгения Ерзунова. Заседание прошло в закрытом режиме, сообщает «Медиазона».

По версии следователей, Ерзунов написал твит с угрозами. Как рассказывал Григорий Червонный, адвокат еще одного фигуранта этого дела Сергея Половца, твит был примерно следующего содержания: «Судья К., ходи оглядывайся, скоро тебе смерть». Ерзунова задержали 13 ноября. Как передавал СК, информацию о нем следствию дал Половец — они были знакомы.

Половец находится под подпиской о невыезде. По словам его адвоката, поводом для возбуждения дела стал ретвит поста с информацией о приговоре актеру Павлу Устинову с фотографией судьи Тверского суда Алексея Криворучко. Другой пользователь оставил под твитом комментарий, который следователи сочли угрозой.

В СИЗО ранее отправлен Евгений Вересов. Его обвинили в публичных призывах к экстремизму. Под фотографией судьи Криворучко во «ВКонтакте» он написал: «Сожгите его».