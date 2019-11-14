В Госдуме нашли еще одно потенциальное СМИ — иностранного агента

Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства будет добиваться признания издания «Север.Реалии» «иностранным агентом». По словам председателя комиссии Василия Пискарева, журналисты портала агитировали в «день тишины» и занимались оправданием экстремизма. Также депутаты «были возмущены, что на страницах этого издания начинается работа по пропаганде легализации наркотиков».

«У нас есть пробел в законодательстве. Иноагенты, чтобы свою продукцию не маркировать, создают некое юридическое лицо, которое занимается тем же самым, чем иностранные агенты, но уже без маркировки. «Север.Реалии» — это как раз такая компания», — заявил Пискарев.

Депутат рассказал, что комиссия, изучив материалы, пришли к выводу, что в 17 регионах России в их внутренние дела вмешивались «более 50 юридических лиц и физических лиц иностранных, либо российских, но работающих за деньги из‑за границы». Активность, по его словам, проявляют 12 европейских государств и США.

Пискарев заявил о попытках создания этими юрлицами баз или лагерей по подготовке лидеров незаконных протестных акций. Также они якобы занимаются сбором информации для последующего использования ее для разжигания межрелигиозной, межнациональной и других видов розни. Обнаружены и попытки вмешательства в выборы.