Владельцы решили продать автодилера «Рольф»

Кипрская компания Delance Ltd, через которую семья бизнесмена Сергея Петрова контролирует автодилера «Рольф», начала процесс «по изучению возможностей продажи 100% бизнеса». «Это начало сбора заявок», — сказал РБК основатель «Рольфа» Сергей Петров.Вопрос о продаже предварительно согласован советом директоров «Рольфа», сказал РБК представитель Delance. На первоначальном этапе Delance Limited ожидает получения предложений от потенциальных покупателей из закрытого списка, после чего будет принято решение о начале переговоров.
Утром 27 июня в офисы автодилера в Москве, Петербурге и других городах, где работает компания, пришли следователи. В сентябре Басманный суд заочно арестовал Сергея Петрова, его обвинили в незаконном выводе за рубеж 4 млрд руб. Сам Петров, который находился в Австрии, заявлял, что не опасается экстрадиции и не вернется в Россию, «пока дело не развалится».