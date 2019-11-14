Владельцы решили продать автодилера «Рольф»

Кипрская компания Delance Ltd, через которую семья бизнесмена Сергея Петрова контролирует автодилера «Рольф», начала процесс «по изучению возможностей продажи 100% бизнеса». «Это начало сбора заявок», — сказал РБК основатель «Рольфа» Сергей Петров.

Вопрос о продаже предварительно согласован советом директоров «Рольфа», сказал РБК представитель Delance. На первоначальном этапе Delance Limited ожидает получения предложений от потенциальных покупателей из закрытого списка, после чего будет принято решение о начале переговоров.