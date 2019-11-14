Борис Вишневский потребовал завести дело о клевете из-за публикаций СМИ Евгения Пригожина

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский подал в УВД заявление с требованием завести уголовное дело о клевете после публикаций медиагруппы «Патриот» бизнесмена Евгения Пригожина.

«Они распространяли клевету про меня. Заявление с требованием провести проверку авторов этой клеветы, ее распространителей и завести уголовное дело. Они распространяют клевету о том, что я якобы приставал к какой-то студентке. Это абсолютная ложь, и я считаю, что ее распространение требует возбуждения уголовного дела», — рассказал Вишневский «МБХ медиа».

Ранее несколько изданий медиагруппы «Патриот», в частности РИА «ФАН» и Nation News, выпустили материалы, в которых сообщалось, что Вишневский якобы приставал к студенткам университета, в котором преподает.