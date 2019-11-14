Россия признала Жанин Аньес временным президентом Боливии

Россия будет считать Жанин Аньес руководителем Боливии, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Мы отметили для себя, что в момент утверждения ее в этой должности в парламенте полного кворума не было, поэтому видим здесь определенные моменты, которые, конечно, учитываем. Но понятно, что именно она будет восприниматься в качестве руководителя Боливии на период до решения вопроса о новом президенте через выборы», — цитирует его ТАСС.

При этом Россия считает события, предшествовавшие смене власти в Боливии, фактически эквивалентом государственного переворота, отметил Рябков.

На фоне протестов после выборов в Боливии Эво Моралес под давлением армии сложил с себя полномочия президента и покинул страну. Тогда сенатор Жанин Аньес объявила, что берет на себя обязанности президента.