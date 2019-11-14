Следствие по делу MH17 ищет свидетелей причастности Суркова, Аксенова, Шойгу и Бортникова к атаке на самолет

Международная следственная группа опубликовала новые материалы по делу сбитого малайзийского «Боинга» рейса MH17, среди которых информация о причастности к курированию ополченцев самопровозглашенной ДНР министра обороны России Сергея Шойгу и директора ФСБ Александра Бортникова. Следствие ищет свидетелей, которые могли бы уточнить, какова их роль, а также роли главы Крыма Сергея Аксенова и помощника президента РФ Владислава Суркова в деле сбитого самолета, говорится в релизе JIT.

Международная следственная группа считает, что опубликованные телефонные разговоры указывают на то, что влияние Российской Федерации распространялось на административные, финансовые и военные вопросы ДНР в период, когда был сбит рейс MH17 .

«Интенсивность контактов между сторонами повысилась в первой половине июля 2014 года. Члены руководства ДНР и их контактные лица в Российской Федерации созванивались почти ежедневно. Они общались с лидерами в Москве, у границы с Украиной и в Крыму. Связь, в основном, имела место через безопасные телефоны, предоставленные российской службой безопасности. Признаки тесных связей между российскими правительственными чиновниками и лидерами ДНР поднимают вопросы о возможном участии чиновников в развертывании ЗРК «БУК», из которого 17 июля 2014 года был сбит авиалайнер рейса MH17. ЗРК «БУК» принадлежал 53-й Зенитной ракетной бригаде, подразделения российских вооруженных сил в Курске, Российская Федерация», — говорится в заявлении.

Отмечается, что JIT ищет свидетелей, которые могут поделиться информацией о тех лицах, которые контролировали руководство ДНР в Донецке и отдали приказ о развертывании ЗРК «БУК». Среди вопросов, которые следствие хотело бы задать свидетелям — информация о неком генерале ФСБ «Владимире Ивановиче», который мог быть причастен к руководству пророссийскими силами в конфликте на востоке Украины. А также вопросы «Играли ли Сурков, Аксенов, Шойгу и Бортников роль в планировании и проведении военных действий на востоке Украины летом 2014 года? Были ли задействованы эти лица в развертывании ЗРК «БУК» 17 июля 2014 года?»

Ранее международные следователи назвали подозреваемых в атаке на самолет рейса MH-17 Malaysia Airlines над восточной Украиной, в результате которой погибли 298 человек. Это Игорь Стрелков (Гиркин), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Заочный суд над ними начнется 9 марта 2020 года.