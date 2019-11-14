Бюджетников в Чечне принуждают вступать в «Единую Россию»

Сотрудники бюджетных организаций в Чечне говорят, что их принуждают вступать в партию «Единая Россия». Как сообщает «Кавказ.Реалии», госучреждения республики получили анкеты для вступления в партию. Работникам поручено заполнить бумаги и сдать их в местную администрацию.

Источник издания в одной из школ Грозного сообщил, что к ним поступило более 200 анкет для работников и родителей учащихся. В одном из дошкольных учреждений в Грозненском районе сообщили о разнарядке на 10 анкет.

«Попросили сегодня их заполнить, приложить копии документов и принести завтра до обеда в администрацию. Больше ничего нам про это не сказали», – отметила собеседница в дошкольном учреждении.

Некоторые люди связывают указания с недавним заявлением главы республики Рамзана Кадырова о том, что в Чечне самый высокий рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину.