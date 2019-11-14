Александра Гармажапова: Грязь липнет к тем, кто ее швыряет

Я, конечно, как и прекрасная Alexandra Konfisahor, возмущена, что депутат Заксобрания Борис Вишневский до первокурсниц домогался, а до нас – нет...

А если серьезно, скажу следующее: грязь липнет к тем, кто её швыряет.

Ни один здравомыслящий человек не поверит в ложь, которую сейчас распространяют пригожинские помойки с "Россией 24" наперевес. Жаль только, что кампания по дискредитации неугодного политика ведется на деньги российских налогоплательщиков.

Я даже не буду тут приводить железобетонные аргументы Бориса Лазаревича, которые не оставляют камня на камне от этих мерзких анонимных (!!!) обвинений в домогательствах.

Потому что разбираться в этой грязи – это все равно что залезть в трубу с нечистотами.

Летом уже писала о том, как уважаю и люблю Вишневского. Этот человек сыграл огромную роль в моей жизни! Но это, вы скажете, личное. И будете правы.

А теперь об общественном: Борис Лазаревич – единственный реальный депутат! Он отстаивает интересы избирателей и не ворует.

Поэтому его и мочат. Был бы г***** на палочке, как основная масса парламентских статистов, о его существовании никто б и не знал.

Источник