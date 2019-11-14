Гендиректор охранного предприятия задержан по делу о стрельбе в колледже Благовещенска

По делу о стрельбе в колледже задержан гендиректор частного охранного предприятия «Сириус-А», которое осуществляет охрану Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщают «Ведомости», со ссылкой на следственный комитет.

Ранее был задержан один из сотрудников охранной фирмы, который пропустил студента с ружьем в корпус колледжа. Следствие возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

14 ноября в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства 19-летний студент устроил стрельбу из ружья, убив одного учащегося и ранив троих. При попытке задержания, студент покончил с собой.