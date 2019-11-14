Кирилл Рогов: Чисто по пост-правде

Сначала это выглядело как ляп. В данных Росстата в конце прошлого года обнаружился выброс: сектор "строительства" вдруг ни с того, ни с сего показал страшный рост. Отстроился, в общем. Все специалисты пожали плечами: так не может быть. Даже в самом Минэкономразвития сказали: да, так не очень может быть, новые методики, то-се, откалибруем.

"Но рыбалка есть рыбалка", как говорится, и записали итоговую цифру ВВП за 2018 г. 2.1% роста, основываясь на не откалиброванном строительстве. Ну а что, не выдумывать же теперь итоговую цифру из головы.

Прошло несколько кварталов (если умело округлить, то практически 5) - приближается к концу 2019 г. И что вы думаете? В данных Росстата опять обнаружился выброс: в третьем квартале экономика ускорила темпы роста вдвое. Специалисты опять говорят: так, вроде, быть не может, все косвенные данные противоречат, индекс PMI по промышленности вообще показывает, что роста нет, если не хуже. Но Минэкономразвития уже держится слегка молодцеватей, чем при первом разе: ну такое, говорят, может оно и не может, но ведь - есть. И кстати, дальше, видимо, тоже будет. Тут нужно просто привыкнуть к этой устойчивой траектории.

Что замечательно, что это даже не обман. Ну вот - когда стараются, чтоб все прям поверили совсем. Да кому это нужно: правда - кривда, может - не может. Это пост-правда. Работа на результат. И в команде, разумеется.

И то сказать: прокуроры врут, судьи врут, министры врут, и другие официальные лица, в общем. А статистика у нас, как никак, зеркало реальности. И чего вы от нее хотели?

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