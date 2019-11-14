Белоруссия планирует изменить договор с Россией о взаимных усилиях по охране границы

Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, так как некоторые его пункты потеряли актуальность. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась, сообщает БЕЛТА.

По словам Зася, ряд положений договора приносит реальную пользу и выполняется двумя сторонами, но в целом договор требует актуализации и усиления. Например, в части совместных усилий по развитию инфраструктуры, по оснащению сил и средств. А так как в ноябре истекает очередной 5-летний срок его действия, сейчас самое подходящее время для этого.

«Ситуация, которая складывается на общих границах, требует более согласованных действий обоих заинтересованных ведомств и обеих стран. Мы готовы и предлагаем это сделать партнерам из Российской Федерации», — заявил госсекретарь белорусского Совбеза.

Зась отметил, что открытость совместной границы имеет для Белоруссии как плюсы, так и минусы. Например, на территорию страны пытаются проникнуть незаконные мигранты из России. А основной поток контрабанды наркотиков, задерживаемый белорусскими пограничниками, направляется наоборот в основном в Россию.

По словам госсекретаря, его страна хочет, чтобы граница оставалась открытой. Тем не менее не всегда понятны действия России. Так много лет работала система, когда проверку документов вели только белорусские пограничники на внешней границе Союзного государства, используя единый с россиянами список невъездных лиц. Однако потом Россия в одностороннем порядке ввела контроль на границе с Белоруссией.