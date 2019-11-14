В Стэнфорде рассказали о провале операции ГРУ в Facebook

Эксперты Интернет-обсерватории Стэнфордского университета заявили, что публикуемая российскими спецслужбами в Facebook информация, не получала большого внимания у пользователей США.

Как пишет РБК, эксперты проанализировали данные, представленные руководством Facebook по запросу комитета сената США по разведке (SSCI). По результатам исследования, действия ГРУ называются провальными. «Как операция в социальных сетях система кампаний по дезинформации представляется в значительной степени провалом или, возможно, нерешительной попыткой использования новых методов», — говорится в отчете под названием «Потемкинские страницы и персоны».

Сотрудники спецслужб, в отличие от троллей из Агентства интернет-исследований, мало заботились о виральности размещаемой в Facebook информации, а потому публикуемые на подконтрольных ГРУ аккаунтах записи оставались практически незамеченными.

На каждую запись в таких аккаунтах в среднем приходилось всего 0,7 лайка, 0,5 перепоста и 0,1 комментария. При этом 81% всех записей и 78% всех перепостов в аккаунтах ГРУ вообще не вызвали реакций. Самой популярной была страница хакерской группы Fancy Bears, которую власти США считают связанной с российскими силовиками.

Отмечается, что даже размещенная в период американской президентской кампании 2016 года ссылка на секретные документы из штаба Хиллари Клинтон, собрала всего 11 лайков и 17 перепостов. По данным Washington Post, эта информация могла бы вообще остаться без внимания, если бы ее не разместила WikiLeaks.