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Минюст начал внеплановую проверку ФБК

14.11.2019

Минюст проведет внеплановую проверку Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Уведомление об этом опубликовал в Twitter директор фонда Иван Жданов. Причиной проверки стало обращение самого ФБК с просьбой исключить его из реестра НКО-иностранных агентов.

9 октября Минюст внес НКО «Фонд борьбы с коррупцией» в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. В фонде тогда заявили, что он финансируется исключительно гражданами Российской Федерации и никакого иностранного финансирования никогда не получал. ФБК оспорил решение Минюста в суде, но тот отклонил иск.


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