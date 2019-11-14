МИД обвинил портал «Проект» в подготовке почвы для протестов в Боливии

Министерство иностранных дел России назвало расследование «Проекта» о деятельности российских политтехнологов во время выборов в Боливии спекуляцией и обвинило портал в «подготовке почвы для раскачки протестных настроений» в этой стране. Об этом министерство пишет в Telegram.

В расследовании «Проекта» говорится о том, что ГК «Росатом» во время предвыборной гонки в Боливии направляла группу политтехнологов на помощь Эво Моралесу.

Российский МИД в ответ на публикацию обвиняет основателя «Проекта» Романа Баданина в том, что публикации портала «призваны оправдать» потраченные Вашингтоном на его обучение средства (Баданин учился в Стэнфордском университете по стипендии им. Дж.Найта) и в подготовке почвы для свержения Моралеса.

«Примечательно, что тема якобы вмешательства России в президентские выборы «всплыла» в боливийском медиапространстве сразу после того, как стали понятны итоги голосования – победа бывшего президента Э.Моралеса. Несмотря на то, что оппозиция не использовала сюжет в качестве инструмента для развязывания волны насилия в стране, он подготовил почву для раскачки протестных настроений», — говорится в сообщении МИД РФ.

10 ноября из-за протестов, связанных с недоверием боливийского народа к результатам выборов, Эво Моралес ушел в отставку с поста президента.