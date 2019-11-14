В Новосибирске задержан глава оборонного НИИ

В Новосибирске задержан управляющий директор АО «Научно-исследовательский институт электронных приборов» Амир Алямов. В чем его подозревают пока не известно, сообщает «КоммерсантЪ». По предварительным данным, расследованием дела занимается военный следственный отдел по Новосибирскому гарнизону.

НИИЭП (входит в концерн «Техмаш» госкопорации «Ростех») является разработчиком бортовых вычислительных устройств, бортовой электроники и систем управления для различных видов военной техники и широкого класса боеприпасов, в том числе высокоточного ракетного и торпедного оружия. Институт принимал участие в разработках свыше полусотни изделий, среди которых ракетные комплексы «Точка-У» и «Искандер-М», реактивных систем залпового огня «Град-М», «Смерч» и «Торнадо».