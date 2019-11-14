В Благовещенске задержан охранник колледжа, где произошла стрельба

Сотрудник частной охранной организации «Сириус-А» задержан в рамках расследования произошедшей 14 ноября стрельбы в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Также возбуждено уголовное дело в отношении руководства учебного заведения, сообщает СУ СКР по Амурской области.

В отношении сотрудников частной охранной организации «Сириус-А» следствие возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Охранник, который непосредственно охранял корпус колледжа, где произошла стрельба — задержан, так как допустил в здание студента с охотничьим ружьем.

Еще одно уголовное дело возбуждено в отношении должностных лиц колледжа по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека). По предварительным данным, в корпусе учебного заведения, где произошла стрельба, отсутствовал рамочный металлодетектор.

14 ноября в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства 19-летний студент устроил стрельбу из ружья, убив одного учащегося и ранив троих. При попытке задержания, студент покончил с собой.