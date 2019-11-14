Путин сможет переназначать ректора МГУ Виктора Садовничего бесконечно

Виктор Садовничий не может занимать пост ректора МГУ со следующего года, но в Госдуме предлагают изменить закон, чтобы президент Владимир Путин мог продлить срок полномочий.

Как сообщает ТАСС, комитет Госдумы по образованию и науке поддержал законопроект, который в случае принятия даст возможность президенту продлять неограниченное число раз полномочия ректоров МГУ и СПбГУ.

Согласно федеральному закону об МГУ и СПбГУ от 10 ноября 2009 года, в случае, если возраст ректора достиг 65 лет, президент может дважды продлевать полномочия на новый срок до 5 лет. В декабре 2014 года Путин подписал указ, которым переназначил Виктора Садовничего ректором МГУ сроком еще на пять лет во второй раз. По действующему закону, в декабре 2019 года срок полномочий ректора должен быть завершен.