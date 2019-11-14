На Кузбассе полиция посчитала число 55 нацистской свастикой

На правозащитника Дмитрия Миропольцева полицией города Калтан Кемеровской области составлен протокол за «демонстрацию нацистской символики». Однако на фото, фигурирующем в деле, изображен флешмоб 2016 года в честь 55-летия полета человека в космос, где люди стоят в форме числа «55», сообщает Тайга.инфо.

Дмитрий Миропольцев также отмечает, что фото флешмоба с числом «55», которое он опубликовал на странице во «ВКонтакте», является скриншотом из сюжета федерального канала, а сам флешмоб проводило провластное движения «Российские студенческие отряды».

«Это не местная инициатива, им пришел рапорт областного центра «Э». Они перерывали всю мою страницу — настоящих свастик не нашли. Решили, что 55 — это тоже свастика», — считает Миропольцев. По его словам, в деле даже есть заключение эксперта, подтверждающего версию полиции.

По словам правозащитника, административное дело может быть связано с его общественной деятельностью. В августе на него было совершено нападение, а позже — подожжен дом Миропольцева. Юрист пытался оспорить региональный закон об отмене выборов мэров и участвовал в расследовании о «незаконном выделении средств на дорожное строительство в Калтане».



