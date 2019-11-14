В Испании расследуют причастность России к незаконной «независимости Каталонии»

Представители России поддерживали контакты с обвиняемыми в сепаратизме каталонскими политиками накануне попытки Каталонии отделиться в октябре 2017 года, считает следствие. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на испанское издание El Periódico .

Среди россиян, которые могут быть причастны к событиям 2017 года, называется некий «эмиссар Путина», который якобы вел переговоры с каталонским политиком Виктором Таррадельясом (который сейчас находится под следствием). С этим «эмиссаром» встречался и скрывающийся от ареста за пределами Испании бывший руководитель Каталонии Карлес Пучдемон.

Так, за два дня до провозглашения независимости Каталонии, 25 октября, по версии следствия, Пучдемон получил по WhatsApp сообщение от посредника в общении с россиянами. «Мы общаемся с этими людьми. Они настаивают, чтобы и Китай сказал свое слово. А тебе, перед тем как предпринимать что-либо, необходимо переговорить по видеосвязи с ПУ», — сказано в сообщении. Следователи считают, что имеется в виду Владимир Путин. А в послании, отправленном Таррадельясом Пучдемону 26 октября, некий россиянин уже напрямую называется «эмиссаром Путина», и Пучдемон назначает ему встречу.

Телефон с этими сообщениями был изъят полицией при обыске в общественной организации «Катмон», которой руководил Таррадельяс. Там же был найден рукописный черновик приглашения на церемонию провозглашения независимости Каталонии, адресованный некоему «Владимиру Вольфовичу». Следствие не исключает, что речь идет о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, и он мог быть посредником между каталонскими сепаратистами и президентом России.

Отмечается, что «российский след» был найден случайно при изучении коррупционных схем в правительстве Каталонии, к которым был причастен Таррадельяс. Вопрос о связи сепаратистов с Россией уже поднимался в 2017 году в парламенте Испании, когда выяснилось, что с территории России поддерживались сайты мятежных политиков, популяризацией в социальных сетях идеи отделения Каталонии занимались российские «боты», а русскоязычные СМИ, в частности телеканал RT на испанском языке и агентство «Спутник», необъективно освещали каталонскую тему.