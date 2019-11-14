Израиль и Газа договорились о прекращении огня

После двух дней взаимных обстрелов между Израилем и сектором Газа с вступило в силу соглашение о прекращении огня. Египетские и палестинские источники уточнили, что перемирие началось в 05:30 утра (06:30 по Москве). Официального комментария со стороны властей Израиля пока не было, передает «Би-би-си».

В Палестине сообщают, что за время столкновения погибли 32 палестинца. Израильская сторона заявляет, что более 20 погибших были боевиками. По информации врачей с обеих сторон, ранения получили десятки палестинцев и израильтян.

Посланник ООН по вопросам мира на Ближнем Востоке Николай Младенов заявил, что и ООН, и Египет «усердно работали, чтобы предотвратить эскалацию конфликта и не дать начаться войне». Накануне премьер-министр Биньямин Нетаньяху сказал, что Израиль не хочет обострять ситуацию, но готов к затяжному конфликту.

Эскалация конфликта последовала после того, как израильские военные убили одного из лидеров палестинских боевиков Баху Абу аль-Атту.