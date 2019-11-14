В США прошел первый день открытых слушаний по импичменту Трампа

13 ноября в Палате представителей прошел первый день публичных слушаний по импичменту президента США Дональда Трампа. Показания дали дипломат, возглавляющий американскую дипмиссию на Украине Уильям Тейлор и заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джордж Кент, сообщает «Голос Америки».

Слушания в первый день продолжались в течение пяти с половиной часов. Трансляцию можно было посмотреть по телевидению и в интернете. По результатам глава Комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф, который возглавляет расследование в отношении Трампа, заявил, что с учетом тех показаний, которые прозвучали на закрытых заседаниях, становится очевидно, что действия команды Дональда Трампа в отношении Украины «не служат национальным интересам, а идут глубоко вразрез с ними».

«В конце концов, нам нужно будет принять решение, основываясь на полученных доказательствах, о том, готовы ли мы принять… ситуацию, когда президент, для своей личной или политической выгоды, может связать оказание военной помощи, проведение переговоров или любые другие формы официальных отношений, чтобы получить помощь в своем переизбрании. Должны ли мы принять идею того, что этот или любой другой будущий президент Соединенных Штатов может предложить иностранному государству вмешаться в наши дела?» — заявил Шифф. Он отметил, что пока не знает, каким будет вердикт, но открытость слушаний позволит американскому народу также оценить достоверность показаний.

Трампа подозревают в попытке обменять военную помощь Украине в размере почти $400 млн на проведение расследования в отношении Хантера Байдена — сына соперника Трампа в предвыборной гонке.

Выступавший на слушаниях Уильям Тейлор сказал об очевидности того, что оказание США военной помощи Украине зависело от того, готов ли Киев начать расследование в отношении компании Burisma, с которой был связан Хантер Байден. А Джордж Кент отметил, что власти не могут проводить выборочные, политически мотивированные расследования или преследовать своих политических оппонентов.

Associated Press сообщает, что реакция на первый день слушаний у демократов и республиканцев была очень разной. Первые говорят, что показания свидетельствуют о злоупотреблении Трампом должностью и произошедшее называют «взяточничеством» и «вымогательством». Республиканцы им возражают и считают, что два дипломата в лучшем случае подтверждали сообщения о звонке Трампа от 25 июля, который и так является центральным в расследовании импичмента. А на украинского лидера Владимира Зеленского Трамп и его команда не оказывали никакого давления, и в конечном итоге помощь Украине была оказана.