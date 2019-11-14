Андрей Нечаев: Росстат опять нарисовал рост

По данным статведомства, в 3 квартале 2019 ВВП вырос на 1,7%. Это вдвое больше, чем во втором квартале (0,9%), и втрое больше, чем в первом (0,5%). Минэкономики еще недавно называло такой рост аномальным, справедливо указывая, что столь резкое ускорение «является неустойчивым и во многом связано с разовыми факторами». Это, в частности, рост запасов в промышленности и сельском хозяйстве при снижении внутреннего спроса. Однако ныне ведомство впало в оптимизм и рассчитывает, что быстрый рост сохранится и в 4 квартале, а по итогам года ВВП вырастет на 1,3%.

Большинство экспертов не верят в рост по году больше 1%. Так, МВФ, Всемирный банк и ОЭСР предсказывают России в 2019 году рост в пределах 0,9–1,1%. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин недавно вновь заявил, что рост ВВП в 2019 году не превысит 1%. Традиционно осторожный Центробанк прогнозирует темпы роста в интервале 0,8–1,3%.

Росстат объясняет резкое ускорение роста ВВП вкладом роста сельского хозяйства (+5,1%), промышленности (+2,9%) и оптовой торговли (+3,8%, в основном за счет продажи газа).

Эти данные вызывают большое сомнение. Непонятно, как ускорение обрабатывающей промышленности по отчету соотнести с тем, что ключевой для отрасли индекс PMI впервые за три года упал ниже критических 50 пунктов, что означает, как минимум, стагнацию. Добыча полезных ископаемых по данным Росстата в стоимостном выражении растет, а добыча нефти и газа «в натуре» — падает. Снижается и объем железнодорожных грузоперевозок, который традиционно принято считать наиболее значимым косвенным показателем экономической активности. Цифрам Росстата об объемах строительства после конфуза с данными за 2018 год эксперты вообще не верят.

Все эти частные нестыковки вызывают сомнение и в достоверности итоговых обобщающих показателей.

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