СК назвал причину авиакатастрофы «Боинга» в 2013 году в Казани

Следствие считает, что к крушению «Боинга 737-500» в Казани в ноябре 2013 года, в котором погибли 50 человек, привели действия командира воздушного судна Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцула. При этом документы, дающие возможность Салихову управлять самолетом, были подделаны, сообщает СК.

Расследование показало, что Рустем Салихов не имел достаточных навыков пилотирования. Его допустили к полетам, так как в 2009 году занимавший должность заместителя гендиректора ОАО «Авиакомпания «Татарстан» Валерий Портнов направил в Татарское межрегиональное управление Росавиации фальсифицированные документы Салихова, в том числе поддельное свидетельство пилота коммерческой авиации. А руководитель представительства Росавиации Шавкат Умаров по халатности не организовал проверку подлинности этих документов.

«В результате Салихов, не имея базовых знаний, навыков и опыта пилота, стал осуществлять пассажирские авиаперевозки в качестве пилота воздушного судна», — сообщают в СК. А с марта 2012 года неподготовленный пилот получил статус командира воздушного судна.

17 ноября 2013 года при посадке рейса «Москва-Казань» Салихов ввел воздушное судно в сложное пространственное положение. Второй пилот управление на себя не принял. В нештатной ситуации Салихов нарушил правила пилотирования и допустил крушение самолета.

Валерию Портнову и шеф-пилоту авиакомпании Виктору Фомину, не обеспечившим подготовку Салихова, предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), Умарову — по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц). В отношении Салихова и Гуцула уголовное преследование прекращено из-за их гибели.