Задержанные на массовых мероприятиях смогут самостоятельно пожаловаться в ЕСПЧ с помощью «генератора жалоб»

Правозащитный центр «Мемориал» и проект «ОВД-Инфо» создали генератор жалоб в Европейский суд по правам человека, который поможет задержанным на массовых акциях обратиться в ЕСПЧ самостоятельно. Задержанные во время московских летних протестов россияне могут рассчитывать на компенсацию порядка €10 тыс., сообщает «КоммерсантЪ».

Автоматизация подачи жалоб в ЕСПЧ необходима, по мнению правозащитников, из-за ежегодного роста количества задержанных, так как вручную на самое простое обращение специалист тратит до 5 часов. А с помощью генератора в ближайшее время обратиться в суд смогут 2-3 тысячи тех, кого задерживали на летних акциях в Москве.

Правозащитный центр «Мемориал» пытался автоматизировать этот процесс еще с 2017 года, после многочисленных задержаний на акциях в поддержку политика Алексея Навального: «Стало понятно, что нам нужна помощь. Юристы в помощь себе создали типовые шаблонные модули для таких жалоб. Для того чтобы добиться полной автоматизации, «Мемориал» подключил к работе проект «ОВД-Инфо».

«На разработку ушло много времени, потому что есть много тонкостей — например, для каждой жалобы программа должна генерировать уникальный штрих-код, — говорит адвокат правозащитного центра «Мемориал» Марина Агальцова. — После долгого тестирования мы две недели назад запустили его на сайте «ОВД-Инфо», пока в закрытом режиме». В тестовом режиме генератором смогут воспользоваться те, кто ранее взаимодействовал с «ОВД-Инфо».

Чтобы пожаловаться на нарушения при задержании на массовой акции в Европейский суд, человек должен иметь документы из суда первой инстанции и итоги апелляции на его решение. Агальцова отмечает, что после того как компьютер сгенерирует жалобу, ее проверит юрист и она будет направлена в ЕСПЧ. Далее помощь специалиста скорее всего не понадобится, так как ЕСПЧ коммуницирует такие жалобы по облегченной процедуре.