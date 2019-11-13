Банк «Восточный» подал к Калви новый иск на 8,8 млрд рублей

Банк «Восточный» подал новый иск против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и компании Evison Holdings Limited. Иск был подан в Арбитражный суд Амурской области, пишет РБК. Суть иска не раскрывается, но сумма требований определена в 8,812 млрд руб.



«Очевидно, что рейдеры, захватившие контроль в «Восточном», пытаются найти любой способ для докапитализации банка и выполнения им нормативов, а значит, будут придумывать даже самые нелепые, абсурдные и безосновательные поводы для подачи очередных многомиллиардных требований от банка к Evison и Майклу Калви, чтобы обойти арбитражную оговорку. Всю эту ситуацию лучше всего описывает фраза: «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать», — заявил представитель фонда.



В начале августа стало известно, что компания «Финвижн» направила кипрской Evison (через нее фонд Baring Vostok контролирует 41,6% банка «Восточный») досудебную претензию с требованием возместить 12,6 млрд руб. убытков.



Против Майкла Калви и нескольких других фигурантов возбуждено уголовное дело о мошенничестве на 2,5 млрд руб. в банке «Восточный», который раньше находился под контролем фонда Baring Vostok.

