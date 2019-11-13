Close

Обвиняемого в угрозах судье отпустили под подписку о невыезде

13.11.2019

Следствие отпустило под подписку о невыезде Сергея Половца, обвиняемого из‐за ретвита угрозы в адрес судьи. Об этом «Медиазоне» сообщил адвокат Леонид Соловьев.

«Он от меня отказался, будет работать с адвокатом от следствия. Он признал вину, и его отпускают под подписку», — сообщил Соловьев.

В один день с Половцем по делу об угрозах судье задержали Алексея Вересова. Сегодня Басманный районный суд Москвы отправил его в СИЗО. Поводом для возбуждения дела против Вересова стал комментарий «Сожгите его» под фотографией во «ВКонтакте» судьи Алексея Криворучко, приговорившего актера Павла Устинова к 3,5 годам колонии.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.