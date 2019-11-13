В Венеции произошло крупнейшее за 50 лет наводнение

Мэр Венеции объявил город зоной бедствия, после ночного наводнения, ставшего вторым по величине за всю историю наблюдений и сильнейшим за последние 50 лет, пишет Reuters. Городские власти сообщили, что уровень воды от прилива достиг максимума в 187 см 12 ноября в 21:50 по Гринвичу. Это чуть меньше рекордных 194 см, зафиксированных в 1966 году. По данным BBC, наблюдения проводятся с 1923 года и наводнение, произошедшее 12 ноября, стало вторым по крупности за всю их историю.

В результате прилива, сопровождаемого шквалистым ветром, погибло несколько человек. Одного из них убило током во время использования электрического водяного насоса.

Мэр Луиджи Бругнаро попросил правительство объявить чрезвычайное положение, которое бы позволило выделить средства для устранения ущерба.

Отмечается, что площадь Святого Марка была затоплена более чем на один метр, а прилегающий собор Святого Марка пострадал от наводнения в шестой раз за 1200 лет и четвертый за последние 20 лет. По словам мэра, собору был нанесен «серьезный ущерб».

В Венеции самое серьезное за 50 лет наводнение, затоплен исторический центр. Власти города объявили чрезвычайное положение pic.twitter.com/OOeaTUZAyC — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) November 13, 2019

«Венеция стоит на коленях… искусство, собор, магазины и дома. Катастрофа. Город готовится к следующему приливу», — заявил губернатор региона Венето Лука Зайя. В ближайшие дни в районе Венеции также прогнозируется плохая погода.

Рекордное в XXI веке наводнение в Венеции пошло на спад pic.twitter.com/r9wBqQzPDC — Мартин Сохин (@exbeadgolfsi191) November 13, 2019

Прилив также вызвал несколько пожаров, в том числе один в Международной галерее современного искусства Ca'Pesaro. Затонуло три водных автобуса, курсирующих по каналам города, но о жертвах не сообщается.

В 1984 году был спроектирован барьер от наводнений, который мог бы защитить Венецию от приливов. Реализация многомиллиардного проекта началась в 2003 году, но работы мало продвинулись из-за коррупционных скандалов и роста цен.