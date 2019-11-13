ВС в третий раз запретил антимусорный референдум в Архангельской области

Верховный суд отклонил апелляционную жалобу инициативной группы жителей Архангельской области по вопросу проведения регионального референдума о строительстве мусорного полигона на станции Шиес. Это уже третий отказ в нынешнем году, пишет «Новая газета».

Активисты требовали передать жителям полномочия о принятии решения о ввозе отходов из других регионов, обязав руководство области выносить такого рода вопросы на плебисцит.

Ранее ВС уже отказывал активистам в этом требовании. Поэтому новый иск предполагал вынесение на региональный референдум самого вопроса о необходимости референдума.

На Шиесе планируют построить полигон для захоронения мусора из Москвы. Местные жители более года выходят на акции и митинги против этого проекта.