Верховный суд запретил использовать декларации об амнистии капиталов в любых делах

Абсолютный запрет на применение сведений деклараций об амнистии капиталов в уголовных делах, также распространяется на налоговые и административные нарушения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на разъяснение Верховного суда.

Президиум ВС 13 ноября дополнил позицию об использовании деклараций об амнистии капиталов для преследования бизнесменов. «Декларация и сведения из нее и прилагаемых документов не могут быть использованы для возбуждения дел об административном и налоговом нарушении в отношении декларанта или номинального владельца имущества, а также не могут стать доказательством», говорится теперь в документе. Ранее президиум Верховного суда запретил использование деклараций в уголовных делах.

Верховный суд отмечает в своем разъяснении, что декларация и сведения из нее являются налоговой тайной и иные госорганы и организации, кроме налоговой службы, не вправе получать к ним доступ. Изъять документ нельзя даже по решению суда. Это можно сделать лишь по запросу самого бизнесмена.

Причиной для разъяснений ВС стало дело совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита. Бизнесмен участвовал в амнистии капиталов в 2016 году, ФСБ изъяло декларацию и данные из нее легли в основу трех новых уголовных дел в отношении Израйлита. На последних слушаниях по делу 12 ноября Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга не учел позицию Верховного суда и не стал исключать декларацию и данные из нее из материалов уголовного дела.