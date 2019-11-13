На Алтае женщина на коленях просила Медведева решить проблему с горячей водой

13 ноября во время визита премьера Дмитрия Медведева в алтайское село Санниково одна из местных жительниц прошла через охрану и упала перед главой правительства на колени. Он пожаловалась на то, что с 2016 года в многоквартирном доме, где она проживает, из-за некорректной работы газовой котельной отсутствует горячая вода, передает «Амик». Пенсионерка пожаловалась, что из-за этого у нее ухудшилось состояние здоровья. По словам женщины, ее не допускали до местных властей, чтобы рассказать о проблеме.

За несколько минут до инцидента, глава администрации Санниково Владимир Малофеев рассказал премьер-министру о том, что в селе все хорошо.

Дмитрий Медведев на встрече с жителями: проблем хватает. Подходила женщина, жаловалась на отсутствие воды. Ну что ж, сделаем вам тут физкультурный комплекс. pic.twitter.com/YefJgCiJ47 — Alexey Navalny (@navalny) November 13, 2019

Как выяснили местные журналисты, женщину зовут Татьяна Кадукина. Она и ее соседи по пятиэтажке три года не могут добиться, чтобы им снова стали давать горячую воду. Все поставили водонагреватели, но, по словам Кадукиной, проводка регулярно не выдерживает. Жители обращались в суды, но проигрывали. Сегодня к Кадукиной пришел губернатор Виктор Томенко, который пообещал разобраться в ситуации.