Задержан еще один подозреваемый в угрозах судье Мосгорсуда

В аэропорту «Внуково» задержан Евгений Ерзунов — автор сообщения, за репост которого ранее по подозрению в угрозах убийством и причинению вреда в адрес судьи Мосгорсуда был допрошен Сергей Половец. В СК отмечают, что Половец на допросе рассказал о своем знакомом — непосредственном авторе поста — Ерзунове. И тот был задержан перед вылетом за границу.

Алексея Вересова и Сергея Половца задержали 11 ноября.

Вересова обвинили из-за комментария «Сожгите его» в адрес судьи Алексея Криворучко, приговорившего актера Павла Устинова к трем с половиной годам лишения свободы. Половцу вменяют репост чужого сообщения «Тебе смерть, ходи оглядывайся».