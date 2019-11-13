Фигурант «московского дела» Максим Мартинцов оставлен судом под арестом

Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты фигуранта «московского дела» Максима Мартинцова и оставил его под арестом до 14 декабря. Как пишет «МБХ медиа», на заседании адвокат Мартинцова Василий Очерет заявил, что необходимо выпустить его подзащитного под залог. Также сторона защиты отметила, что на видеозаписи видно, как сотрудник полиции держит Мартинцова «за шкирку», а значит тот никак не смог бы ударить полицейского.

Адвокат Михаил Игнатьев отметил грубые ошибки следствия. Так, показания потерпевших были взяты еще в сентябре (задолго до ареста Мартинцова), и следствие тоже закончилось еще до ареста. Однако суд оставил ранее выбранную меру пресечения.

Напомним, что по версии следствия, на акции 27 июля Максим Мартинцов вместе с Александром Мыльниковым и Егором Лесных повалил на землю сотрудника Росгвардии. Дела Мартинцова, Мыльникова и Лесных объединены в одно с отягчающим обстоятельством — совершение преступления группой лиц.