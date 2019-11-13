Задержаны начальник ГУФСИН по Ростовской области и все его заместители

Начальник ростовского главного управления ФСИН генерал-майор внутренней службы Муслим Даххаев и все его заместители задержаны ФСБ. Об этом сообщает 1Rnd.ru. Причины задержания — подозрение в разглашении гостайны и коррупции.

«Руководителей данного ведомства сейчас допрашивают в управлении ФСБ России по Ростовской области. Их подозревают в деяниях коррупционной направленности», — рассказал источник издания в правоохранительных органах.

Проект «Подъем» цитирует замдиректора ФСИН Валерий Максименко, который заявляет, что задержание связано с разглашением гостайны.

«Видно, это был спаянный коллектив, который работал совместно. Сейчас инкриминируется разглашение сведений, составляющих гостайну, а дальше что уже следователь предъявит. Я думаю, что дальше появятся и какие-то коррупционные статьи. Посыл один всем нашим сотрудникам: если людей, что называется, зарплата не устраивает, надо снимать погоны и идти в коммерческие структуры, а совмещать и то и другое не получится. Рано или поздно очередь дойдет».