Дмитрий Гудков: Новогодний подарок от сенатора Климова

«Согласно поправкам, иностранными агентами могут быть признаны также физические и российские юридические лица, распространяющие сообщения иностранных СМИ-агентов или участвующие в их создании».

Так выглядит новогодний подарок дорогим россиянам от сенатора Климова, того самого, который — комиссия Совфеда по борьбе с иностранным вмешательством и атаками НЛО.

Если у сенатора и его друзей из АП все получится, то уже в следующем году вы — именно и лично вы, лайкнув материал, скажем, «Би-Би-Си» (даже не надо политики, можно и про панд) станете иностранным агентом.

Не знаю, что будет дальше: может, штраф, может, желтая звезда на майку. Ясно другое: в России готовят еще один репрессивный закон избирательного действия. Для особых случаев: например, товарищу майору не хватает палки для новой звездочки.

Объяснять абсурд «иностранных агентов» нет нужды: сенаторы климовы (а равно и президенты путины) живут в своем особом мире. Кто-то считает себя Наполеоном, кто-то борцом с иностранными агентами — разницы тут нет, а пила в руках борца и Наполеона лично у меня вызывает одинаковые чувства.

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