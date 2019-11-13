Светлана Ганнушкина о признании «нежелательной» организации «Человек в беде»

Министерство юстиции России включило чешскую организацию «Человек в беде» в список «нежелательных» организаций. Причины такого решения не указываются.

«Человек в беде», она же Clovek v Tisni или People in Need — это наши друзья и коллеги. Их миссия: помогать людям в кризисных точках, содействовать развитию демократии и прав человека в мире. Организация занимается прямой гуманитарной помощью и поддержкой демократии в странах Европы, Азии и Африки — более чем в 40 странах мира.

Эта организация была первой, которой уже в начале второй чеченской войны удалось организовать продовольственные конвои в закрытую тогда для нас Чечню. Конвои шли, разумеется, под охраной российских солдат. Даже в то время власти принимали помощь этой организации, видимо, считая ее не просто желательной, но и необходимой. По программе реабилитации «Человека в беде» многие наши сотрудники прошли психологическую реабилитацию и медицинское обследование в Чехии.

Каждый год «Человек в беде» проводит кинофестиваль документальных фильмов о правах человека «Один Мир». Кинотеатры отдают свои залы для фильмов фестиваля, проводятся дискуссии на общественно значимые, порой весьма острые темы, и вручается премия «Человек человеку». Трижды лауреатами этой премии были граждане России. Первым лауреатом в 1994 году стал Сергей Адамович Ковалев. В 2013 году это была отважный адвокат из Дагестана Сапият Магомедова. А до этого в 2006 году премию присудили мне.

Сегодня мне еще раз хочется сказать за это спасибо моим друзьям из Clovekа v Tisni за ту честь, которая мне была ими оказана. Мир един, и Минюсту не удастся отделить Россию от этого единого мира.

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