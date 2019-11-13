Гражданский форум ЕС–Россия выразил солидарность пермскому «Мемориалу»

Группа по солидарности и Рабочая группа «Историческая память и просвещение» Гражданского форума ЕС–Россия опубликовали заявление, в котором выражают глубокую обеспокоенность преследованием Пермского краевого отделения Международного общества «Мемориал» и призывают к солидарным действиям «всех, кому небезразлична судьба гражданского общества в российских регионах».

Авторы заявления напоминают, что попытки давления на пермский «Мемориал» начались летом и достигли своей кульминации в последние дни. Напомним, в офисе отделения и квартире его руководителя сотрудники регионального управления ФСБ России и Центра «Э» провели обыски, а 9 ноября в офис организации вторглись сотрудники РЕН-ТВ с требованием дать комментарии по «обвинениям в педофилии».

«Мы выражаем свою поддержку пермскому «Мемориалу», призываем СМИ и общественные организации поддержать данное заявление, помочь с его широким распространением, а гражданам России и Европейского союза заявить о своей персональной солидарности с пермскими коллегами», — говорится в заявлении.

Давление началось, когда во время организованной при содействии пермского «Мемориала» августовской международной экспедиции в бывший поселок Галяшор Пермского края была расчищена и облагорожена территория кладбища и площадки вокруг мемориального знака, установленного в память о захороненных спецпереселенцах из Литвы и Польши, которые были депортированы с 1940 по 1950 годы. В экспедиции принимали участие волонтеры из Италии, Литвы и России, в том числе родственники репрессированных во время сталинского террора. Тогда в лагерь пришли полицейские, ссылаясь на то, что волонтеры незаконно находятся на этой территории и, возможно, рубят лес. Позднее были возбуждены уголовные дела о незаконной рубке леса и о фиктивной регистрации иностранных граждан. Также были выписаны штрафы за самовольное занятие лесных участков: 200 тыс. руб. — «Мемориалу» и 50 тыс. руб. — Роберту Латыпову, как председателю организации; штрафы также выписаны волонтерам из Литвы.