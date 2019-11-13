В ФСБ заявили о раскрытии одного из крупнейших интернет-магазинов наркотиков

В ФСБ сообщили, что пресекли деятельность организованной группировки, специализирующейся на незаконном сбыте особо крупных партий наркотиков через интернет. Как передает «Интерфакс», силовики в Тверской, Воронежской, Московской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Саратовской, Тюменской, Томской и Челябинской областях изъяли 440 кг наркотических средств, среди которых МДМА, a-PVP, мефедрон, гашиш.

Арестованы семеро сотрудников одного из крупнейших нелегальных интернет-магазинов. Двое отвечали за доставку особо крупных партий (от 150 до 300 кг) наркотиков из Москвы и Петербурга в крупные населенные пункты Центрального, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов, остальные — за оптовый (от 3 до 50 кг) сбыт запрещенных веществ в конкретных регионах.

Розничная стоимость изъятых наркотиков достигает 650 млн руб., констатировали в ФСБ.