Дачи новосибирских чиновников украсят на сумму в 10 раз больше, чем потратят на мэрию

На новогоднее убранство зданий органов власти в Новосибирске потратят около 5 млн рублей, а на украшение загородной резиденции чиновников уйдет в 10 раз больше бюджетных средств, чем на мэрию, которая находится в центре города. Об этом сообщает «Тайга.инфо».

Городской бюджет выделил 100 тыс. руб. на украшение мэрии светодиодной бахромой, шторами, гирляндой и фигурой «Большая снежинка». По данным сайта госзакупок, «разработка концепции» новогоднего украшения пяти основных улиц Новосибирска обошлась городскому бюджету еще в 350 тыс. руб. Работы по монтажу еще не заказывали.

Для сравнения, областной бюджет выделил на «выполнение работ по устройству иллюминации зданий и территории» на участке, где расположены так называемые «обкомовские дачи» областных чиновников, выделено 1,1 млн руб. Там повесят 480 метров «светодиодной бахромы» на ели и фронтоны зданий, 50 метров гирлянды смонтируют «по низам елей», установят пять прожекторов для подсветки деревьев, а на столбы закрепят световые элементы в виде звезды. Отмечается, что контракт на эти работы еще не заключен. При этом в октябре на очистку от снега «обкомовских дач», возведение ледяной горки и катка площадью 400 кв. метров выделялось еще 2,2 млн руб.

Также из областного бюджета выделено порядка 4 млн. руб. на украшение здания на ул. Кирова, 3 в Новосибирске, в котором находятся региональные законодательное собрание, УФАС, минпромторг и аппараты омбудсменов. А здание правительства на Красном проспекте, 18 украсят в рамках прошлогоднего контракта. Только гирлянда для этого объекта обошлась в 3 млн руб.