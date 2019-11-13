Более 200 ракет выпущено по Израилю из сектора Газа

Из сектора Газа по Израилю утром в среду выпущено несколько ракет, сообщила Армия обороны Израиля. По данным телеканала Al Arabiya, израильская система ПРО «Железный купол» перехватила несколько выпущенных из Газы ракет над городом Бейт-Шемеш и несколькими поселениями на юге еврейского государства, передает ТАСС.

Всего палестинские радикалы выпустили по Израилю с территории сектора Газа около 220 ракет начиная с утра вторника. Системой «Железный купол» сбито около 90% ракет, траектория которых представляла опасность для мирного населения и жилых объектов. По меньшей мере 60% ракет упали в открытой местности.

Жертвами ударов Израиля по сектору Газа стали 11 человек, 49 получили ранения.

Обстрелы продолжаются вторые сутки, после того как во вторник в результате бомбардировки в секторе Газа был убит командир вооруженного крыла палестинской группировки Баха Абу аль-Ата.