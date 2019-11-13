Временным президентом Боливии объявила себя сенатор Жанин Аньес

Оппозиционный сенатор Жанин Аньес объявила себя временным президентом Боливии во время заседания в Конгрессе, хотя из-за бойкота со стороны сторонников бывшего президента Эво Моралеса кворум отсутствовал. Об этом сообщает Reuters.

После отставки Эво Моралеса, вызванной протестами из-за результатов выборов, посты покинули и другие высокопоставленные чиновники, которые могли по законодательству временно исполнять обязанности президента. Второй зампредседателя Сената, правозащитник и бывшая телеведущая Жанин Аньес, после того как бывший президент улетел в Мексику в поисках политического убежища, заявила, что готова взять власть в свои руки.

Заявление Аньес привело к новым беспорядкам. По данным Associated Press, сторонники Моралеса обвинили сенатора в попытке захватить власть и попытались прорваться к зданию Конгресса в Ла-Пасе с криками: «Она должна уйти!».

Reuters пишет, что во вторник 12 ноября США приказали членам семей государственных служащих США покинуть Боливию из-за беспорядков. Госдеп также рекомендовал американским гражданам не ездить в Боливию.

Ранее Жанин Аньес не считалась лидером оппозиции. Поэтому неясно, кто еще готов выразить ей поддержку. Отмечается лишь, что сенатор провела встречу с командующим армии Боливии генералом Уильямсом Калиманом.

«Мое обязательство — вернуть демократию и спокойствие стране, — сказала Аньес. — Они больше никогда не смогут украсть наши голоса». Чтобы показать разницу с прежним режимом, временный президент приветствовала своих сторонников в старом дворце, а не в построенном Моралесом соседнем современном 26-этажном здании, которое противники бывшего президента критиковали как излишество. Также Аньес держала в руках Библию, которую Моралес запретил использовать в президентском дворце после реформы Конституции и признания веры в андское божество Пачамама вместо Римско-католической церкви.

Моралес назвал «самопровозглашение» Аньес оскорблением конституционного правительства.