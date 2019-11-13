Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд и способ избежать санкций

Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Тайипу Эрдогану торговую сделку на $100 млрд и способ разрешения ситуации с санкциями, которые американская сторона пообещала ввести против Турции за покупку российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, передают «Ведомости».

Вашингтон настаивает на том, что С-400 «не вводятся в эксплуатацию», чтобы они не могли «иметь доступ к средствам коммуникации и защиты американского [истребителя] F-35». По мнению Трампа, Анкара могла бы вернуться к программе создания многоцелевых истребителей F-35 и избежать санкций.

По словам собеседников WP, предложение по улучшению отношений между США и Турцией содержится в письме Трампа, направленном Эрдогану на прошлой неделе. Идея Трампа, вероятно, «приведет в ярость» законодателей в Палате представителей США, которые ранее поддержали введение санкций против Турции за ее военную операцию в Сирии, отмечает газета.