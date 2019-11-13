Минюст США оценил ущерб от действий россиянина Алексея Буркова в $20 млн

После экстрадиции в США из Израиля обвиняемый в киберпреступлениях россиянин Алексей Бурков заслушал обвинительное заключение в суде. Минюст оценил ущерб от продажи данных кредитных карт в $20 млн, сообщает The Wall Street Journal.

В обвинении говорится, что Бурков с 2009 по 2013 годы управлял веб-сайтом Cardplanet, на котором продавал незаконно полученные данные более чем 150 тыс. кредитных карт, в том числе десятков тысяч, принадлежащих гражданам США. Прокуроры оценили ущерб, причиненный гражданам США, данные кредитных карт которых использовались клиентами Буркова в мошеннических операциях, в $20 млн.

В обвинительном заключении также упоминаются некие соучастники, которые якобы помогали Буркову в его схемах взлома и покупке товаров и услуг через интернет с использованием украденных данных кредитных карт. А на сайте Буркова потенциальные клиенты проходили проверку силами трех существующих членов киберпреступного сообщества и часто платили взнос в размере $5 тыс., прежде чем получить доступ.

Также россиянину вменяют создание нелегального форума для киберпреступников. The Washington Post пишет, что по словам представителя Минюста, Бурков также «управлял другим сайтом, который служил клубом только для приглашенных, где элитные киберпреступники могли рекламировать украденные товары, такие как личная идентификационная информация и вредоносное программное обеспечение, а также криминальные услуги, такие как отмывание денег».

Алексей Бурков был арестован в Израиле по запросу Вашингтона. В июле 2017 года районный суд Иерусалима заявил, что он может быть экстрадирован, Буркову несколько раз было отказано в апелляциях. Экстрадиция также была приостановлена из-за вероятности обмена подозреваемого в киберпреступлениях россиянина на гражданку Израиля Нааму Иссахар, приговоренную в России с 7,5 годам колонии за перевозку в багаже девяти граммов гашиша.

Посольство России в США выразило протест в связи с экстрадицией россиянина. В Facebook дипмиссиии говорится, что в связи с экстрадицией российского гражданина из Израиля в США они «предприняли решительный демарш по поводу развязанной Вашингтоном «охоты» за нашими гражданами по всему миру», а также в направленной в госдепартамент ноте «потребовали строгого соблюдения американской стороной действующих двусторонних обязательств». Сотрудники посольства собираются в ближайшее время навестить соотечественника в следственном изоляторе в шт. Вирджиния. «Находимся в контакте с его родственниками в России. Окажем А.Ю.Буркову всю необходимую помощь и поддержку».