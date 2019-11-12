Алексей Навальный: Пишу Путину

Вчера Дмитрий Песков комментировал наше расследование о прокуроре-иноагенте в том ключе, что «при назначении мы смотрели его документы и ничего плохого не нашли».

Ну что же. Плохо смотрели. Значит, ФБК работает лучше, чем ФСБ.

В любом случае говорить «ну и что, что у него дом в Испании и гостиницы в Черногории» не рискует даже Песков.

Прокурором Москвы Дениса Попова сделал лично Путин. Ну а я теперь лично ему пишу требование об увольнении Попова.

Вот сегодня у меня был двухчасовой стрим, организованный журналистами «Эха Москвы». Там много разных вопросов было, один из них: можно ли придумывать что-то плохое про «Единую Россию», чтобы бить её на выборах?

Я ответил: ничего придумывать не надо, фактов достаточно. Вот сейчас Путин нарушит закон, начнет спасать своего прокурора Попова, не уволит его. А мы потом просто на выборах в ГД сделаем так, чтобы об этой истории узнал каждый москвич. И всё.













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