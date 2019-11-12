Суд признал законность отказа мэрии Сыктывкара в согласовании пикета защитников Шиеса

Верховный суд Коми признал законным отказ администрации Сыктывкара в согласовании массового пикета 22 сентября против строительства на станции Шиес мусорного полигона. Об этом «‎7x7» сообщила организатор пикета Нина Ананина.

В сентябре власти отказали согласовать пикет, так как администрация заключила договор с индивидуальным предпринимателем, который организовал на площади прокат детских автомобилей. В мэрии указали, что публичное мероприятие на Театральной площади организаторы должны письменно согласовывать с правообладателем территории — частным лицом. Сыктывкарский городской суд признал отказ в согласовании пикета законным и сослался на региональный закон № 91, в котором запрещаются проведение митингов, собраний, шествий, демонстраций в местах отдыха детей. Верховный суд Коми согласился с судом низшей инстанции.

Ананина отмечает, что искать предпринимателя для согласования было нужно самим активистам: «То есть нас автоматически поставили в условия, что мы должны сами бегать, искать неизвестное лицо».

22 сентября, в единый день протеста, Нина Ананина согласовала массовый пикет на 40 человек возле торгового центра «Детский мир». В это же время на Театральной площади администрация Сыктывкара организовала парад коммунальной техники.